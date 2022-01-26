Вокалистка Nightwish рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

Финская певица и композитор Тарья Турунен посчитала, что шоу «Голос» и похожие на него конкурсы могут негативно сказаться на детях. Она не хочет, чтобы ее ребенок принимал в них участие.

«Считаю, что все эти форматы не нужны для правильного и здорового детства. Дети есть дети. Психологически далеко не все они готовы быть знаменитыми», — поделилась своим мнением с «Известиями» вокалистка Nightwish.

Она объяснила, что ее дочери нравится наблюдать за выступающими участниками таких шоу, но для нее самой она видит другой путь. Ей бы хотелось, чтобы ее ребенок много учился и вырос трудолюбивым.

«Когда она подрастет и станет повзрослее — окей, пусть сама решает и занимается вещами, которые любит. Конечно, в этом случае я поддержу ее», — подытожила Турунен.

Она напомнила, что уже довольно давно она работает в «Голосе» в качестве наставника и судьи, и рассказала, что скоро поедет в тур с концертами, в том числе заглянув и в Россию.

Тарья Турунен известна благодаря участию в группе Nightwish — одного из самых известных коллективов Финляндии.