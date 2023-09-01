Эксклюзив 01 сентября 2023, 18:46 «Оппенгеймер» и «Барби» — такое кино нам не нужно? А какое нужно? Писатель Беседин: формулировка Минкульта об «Оппенгеймере» и «Барби» поражает YouTube

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В Министерстве культуры в ответ на запрос вице-спикера Госдумы Владислав Даванкова заявили, что долгожданные блокбастеры «Барби» и «Оппенгеймер» не выйдут в российский прокат, так как не соответствуют традиционным ценностям. Действительно ли причина в этом и отвечают ли «ценностям» фильмы, которые сегодня идут в кино, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

И не вспомнить уже, когда фильм в России ждали с таким нетерпением. Я об «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, конечно.

Несколько различных изданий уже спросили меня: «Стоит ли показывать эту ленту в России?» Да и в обыденных разговорах то и дело слышно: «Вот выйдет „Оппенгеймер“ — заценим!» Однако спешу разочаровать: не выйдет! Да, да, в Министерстве культуры заявили, что ленту «Оппенгеймер» не станут показывать в российских кинотеатрах. Причина? Озвучена следующая: это кино не соответствует традиционным ценностям.

Под раздачу/запрет угодила еще одна более чем долгожданная лента — «Барби». Эта картина, к слову, лично у меня интереса не вызывает. Да и ценности, явленные там, вряд ли осияют зрителей любовью и светом.

Что же касается Нолана, то и его «Довод», и «Дюнкерк» мне не особо понравились. Мои разборы этих картин можно найти в Сети. А вот мрачная, глубинная, атмосферная трилогия как новое прочтение «Бэтмена» от Нолана была очень даже хороша; оригинальный, осмысленный взгляд. Когда же режиссер только начинал, то за небольшие деньги он сделал отличное кино «Помни».

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Но вернемся к заявленной теме. Итак, «Оппенгеймер» и «Барби» не соответствуют традиционным ценностям. А следом идет еще вот какая реплика: Минкульт полагает, что эффект от эксперимента о «принудительном лицензировании фильмов из недружественных стран» положительный.

Да ладно? Это какой такой положительный эффект? Расскажите-ка! Любопытно, право.

В кинотеатрах стало больше людей? Мы, наконец, начали выпускать самобытное авторское кино? У нас появилось хотя бы пять российских фильмов, которые бы действительно прогремели и завоевали любовь массового зрителя?

Или? Что или? Мы все знаем ответ. В лучшую сторону ничего не сдвинулось.

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Меж тем поражает сама формулировка, которую озвучили в Министерстве культуры: не соответствует традиционным морально-этическим ценностям. Ну и что-то там о патриотическом воспитании добавили.

Слушайте, господа и дамы, у вас в прокате шло кино (говорят, это оно так называется) «Непосредственно Каха». Там есть сцена, где кавказец насилует пьяную русскую девушку.

Там следует такой диалог:

— А вот чисто по-человечески, сам как думаешь, это правильно?

— Чисто по-человечески, может, она и кайфанет! (улыбается)

Это у вас патриотические традиционные ценности? Где вы их подсмотрели? Да и без этой сцены и первый, и второй фильм о Какахе (иначе этот экскремент не назовешь) омерзителен и подобен испражнению бездарного школьника, решившего набедокурить в классе.

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Да у вас в каждом втором фильме о войне, если не чаще, штамп на штампе и штампом погоняет: все эти бесконечные красные чекисты, мучающие несчастных граждан, как неистребимый пример.

Или как быть с исторической достоверностью? Как быть в принципе с губастыми девицами, затесавшимися в кинематографических 30-х годах прошлого века? Абсурдно говорить о каких-либо традиционных ценностях на экране при наличии в кинопрокате таких фильмов, как «Свингеры», или «Большая ржака», или «Никто не знает про секс».

Это лучше по смыслам и качеству, чем «Оппенгеймер» Нолана? Ну-ну. У вас в каждом третьем фильме — эскортницы и извращенцы.

Сейчас мне кто-нибудь возразит, но так то ж наше, родное. Ну, во-первых, не наше, а продюсерское. И я понимаю, конечно, что свое, как говорится, не издает запах.

Ладно, хорошо, пусть даже так, но что в таком случае в кинопрокате делают эпические ленты скандинавских и корейских компаний, где полосуют и режут людей так, что Уэс Крейвен и Джон Карпентер пребывают в шоке?

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Ну и вершиной этого лицемерного мракобесия становится мразотнейшая во всех отношениях помойка под названием «Винни-Пух: кровь и мед». Как там с традиционными ценностями?

На самом деле, видимо, Минкульт просто очень боится кассового фиаско, а именно, что сборы у тех же «Барби» и «Оппенгеймера» даже после того, как их посмотрели в интернете, порвут многие суперкассовые российские фильмы. И будет — ну, скажем мягко — неудобно.

Плюс, конечно, российское кинематографическое лобби. И еще, безусловно, распределение грантовых денег, ведь не секрет, что кинобизнес в России охраняется лучше, чем нефтяной или газовый.

Еще раз: для зрителя нет никаких положительных изменений. Они есть — в вопросе заработков — только для касты причастных к кинобизнесу в России.

Потому, собственно, в ближайшее время в российском кинопрокате мы по-прежнему будем смотреть традиционную российскую клюкву, сделанную как невольную пародию на худшие голливудские образчики, со скрепными озабоченными персонажами, выглядящими так, будто они только что вернулись с секс-вечеринки в Дубае, и размышляющими чуть лучше деревянных солдат Урфина Джюса.

Разбавлено это будет корейскими хоррорами и скандинавскими слэшерами.

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«Оппенгеймера» же народ привычно — традиционно, чего уж — посмотрит в Сети. Вот только, право, неужели нельзя было придумать отмазку поубедительнее? А так как-то чудовищно лицемерно и глупо вышло.