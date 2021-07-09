Названа дата выхода второго сезона «Ведьмака»

Второй сезон «Ведьмака» стартует на Netflix 17 декабря. Дату выхода первой серии объявили на WitcherCon. На стриме первого дня фестиваля представили и первый постер сериала.

Создатели шоу подчеркнули, что большинство новых серий расскажут историю взаимоотношений Геральта и Цири.

В кадре впервые появится крепость Каэр Морхен, в которой на протяжении многих веков располагалась гильдия ведьмаков, и процесс обучения Цириллы ведьмачьему ремеслу.

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Первый из них называется «Крупица истины», второй — «Каэр Морхен», третий — «Что утеряно». Четвертым станет «Реданская разведка», пятым — «Повернись спиной». «Близкий друг» и «Волет Мейр» — шестой и седьмой эпизоды. Название последнего не раскрывается.