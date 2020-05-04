Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры». В американских кинотеатрах картину начнут показывать с 24 июня 2022 года.

Как сообщило издание Deadline, на данный момент киностудия разрабатывает два новых проекта по вселенной трансформеров, но им пока не дали названия. Одним проектом занимается сценарист Джеймс Вандербилт («Новый Человек-паук», «Слендермен»), а вторым — автор сценариев к картинам «Меч короля Артура» и «Робин Гуд» Джоби Харольд.

Помимо этого, стриминговый сервис Netflix в этом году запустит анимационный сериал «Трансформеры: Война за Кибертрон».

Ранее сообщалось, что организаторы кинопремии «Оскар» из-за пандемии СОVID-19 решили изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в следующем году только те фильмы, чьи премьеры состоялись онлайн, а не в кино.