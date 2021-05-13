Названа дата выхода нового эпизода «Друзей»

Специальный эпизод нашумевшего сериала «Друзья» выйдет на экраны уже 27 мая. Премьера состоится на канале HBO Max, в честь чего он показал короткий тизер.

«Будьте готовы к тому, что мы снова увидим наших любимцев. Воссоединение „Друзей“ состоится 27 мая на канале HBO Max», — сообщила пресс-служба канала под роликом на YouTube.

Для сорокасекундного тизера выбрали сцену, где главные герои сериала обнявшись уходят вдаль. Зрители при этом видят лишь спины Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Всего за полчаса ролик посмотрели более 30 тысяч пользователей. Канал также раскрыл список актеров, приглашенных на съемки. Зрители смогут увидеть Ларри Хэнкина, Риз Уизерспун, Томаса Леннона и других звезд.

В начале апреля актер «Друзей» Дэвид Швиммер рассказал, что специальный эпизод будут снимать в Лос-Анджелесе. При этом он отметил, что начало работы над серией постоянно приходилось переносить из-за ситуации с коронавирусом.