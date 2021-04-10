Актер из сериала «Друзья» рассказал о новом эпизоде

Специальный эпизод сериала «Друзья» начнут снимать на следующей неделе. Съемки состоятся в Лос-Анджелесе, рассказал актер сериала Дэвид Швиммер.

Об этом сообщила Центральная служба новостей. Актер добавил, что съемки выпуска длительное время приходилось переносить из-за коронавируса, и вот теперь назначена окончательная дата. Он отметил, что все актеры не будут играть своих персонажей, а будут самими собой.

«Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди», — рассказал он.

Ранее «карантинный» ролик-пародию на заглавный трек из сериала «Друзья» записал пользователь Instagram JC Stewart. Его оценила актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей. Автор пародийного ролика попытался представить, как бы сейчас в условиях локдауна выглядели герои культового ситкома. Креативная идея пришлась подписчикам по душе, а Энистон поделилась видео у себя в Stories, сопроводив его двумя поднятыми большими пальцами.

В свою очередь другой актер из «Друзей» Мэттью Перри расстроил своих поклонников. 50-летний актер сильно постарел и располнел. Фанаты артиста предположили, что виной всему долгое нахождение в самоизоляции. Нашлись и такие, кто допустил, что Перри снова употребляет наркотики.