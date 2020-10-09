Названа дата онлайн-премьеры мультфильма «Душа» от Pixar

Уточняется, что в отличие от картины «Мулан», просмотр не потребует дополнительной оплаты. Пользователю будет достаточно иметь подписку на сервис. В США новинка не выйдет в прокат, но ее увидят на больших экранах жители других стран. Премьера в России состоится 20 ноября, информирует портал iReactor.

Главным героем «Души» является школьный учитель музыки, который очень любит джаз. Через 20 лет постоянных сомнений он решается попробовать себя в творческой сфере и приходит на прослушивание. Когда мужчина возвращается домой, он проваливается в канализационный люк и попадает в мир душ. Там герой знакомится с душой под номером 22. Музыкант вдохновляется нахождением своего истинного предназначения и хочет помочь 22 обрести свое место.

Ранее режиссер Константин Бронзит рассказал о риске провала нового полнометражного фильма про Чебурашку.