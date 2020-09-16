Назван лучший сериал года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. В четырех категориях победителем оказался проект «Хранители» (HBO).

Это телевизионное шоу стало победителем в таких номинациях, как «сериал года», «выдающийся новый сериал», «выдающийся телефильм или минисериал», а сыгравшая в проекте Реджина Кинг была отмечена за «личные достижения в драме», пишет Deadline.

Внимания критиков как «выдающийся драматический сериал» удостоился проект «Наследники» (HBO). Победителем в номинации «выдающийся комедийный сериал» стал «Шиттс Крик» (Pop TV), сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара взяла премию за «личные достижения в комедии».

Все победители были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, которая присуждается за выдающиеся достижения в области телевидения.

На прошлой неделе стало известно, что американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закроется в следующем году после 14 лет эфира. Об этом сообщила звезда проекта Ким Кардашьян. Некоторые СМИ предполагают, что решение о закрытии шоу может быть связано с участием мужа Ким Карадшьян Канье Уэста в предвыборной гонке за пост главы США, а также с семейными скандалами, которые, по слухам, возникли на этой почве. «360» выяснил, в чем был секрет популярности передачи, и чем она запомнится зрителям.