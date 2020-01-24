Назван лучший фильм года в России

Премию вручали в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Конкурентами «Текста» стали фильм Кантемира Балагова «Дылда», «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского, а также «Т-34» Алексея Сидорова.

Актером года стал Александр Петров. Он как раз снимался в фильме-победителе премии. На это звание также претендовал Юрий Борисов («Бык»). Победительницей в номинации «Лучшая актриса» стала Виктория Мирошниченко («Дылда»). В номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» победил «Король лев».

С 2020 года лауреаты получают не только награду, но и денежный приз — 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и 300 тысяч за фильм или сериал.

«Золотой орел» — российская кинопремия, созданная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Церемонии вручения проводятся с 2002 года за выдающийся вклад в отечественный кинематограф. Победителя выбирают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

В прошлом году награду «Лучший фильм» получила картина «Война Анны» кинорежиссера Алексея Федорченко.