Назван главный фильм года по версии People’s Choice Awards

Представители американской премии People’s Choice Awards назвали главный фильм года. Им стал боевик «Плохие парни навсегда», в котором снялся голливудский актер Уилл Смит, сообщил канал E!.

Отмечается, что Смит одержал победу в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой была признана Тиффани Хэддиш, которая сыграла главную роль в ленте «Гламурные боссы». Лучшей комедией года признали ленту «Будка поцелуев-2», а фильм «Мулан» стал лучшим экшн-фильмом. Первый среди драматических фильмов — «Гамильтон». Семейным кино, получившим наибольшее число положительных голосов, стал мультфильм «Вперед».

Звание лучшего сериала присудили проекту «Анатомия страсти». В номинации, которая посвящена драматическим шоу, победил «Ривердэйл», а из комедийных сериалов зрители выбрали «Я никогда не…». «Вайнона Эрп» назвали лучшим драматическим сериалом. Коулу Спроусу и Эллен Помпео вручили награды как лучшим сериальным актерам, информирует сайт Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что музыкальная премия «Грэмми» приняла решение отказаться от традиционного названия номинации World Music Album («Лучший альбом мировой музыки»). Национальная академия искусства и науки звукозаписи заявила, что эта формулировка несет в себе «колониальный подтекст».