«Грэмми» изменила название «мировой» номинации из-за «колониального подтекста»

Музыкальная премия «Грэмми» приняла решение отказаться от традиционного названия номинации World Music Album («Лучший альбом мировой музыки»). Национальная академия искусства и науки звукозаписи заявила, что эта формулировка несет в себе «колониальный подтекст».

Об этом сообщил журнал Billboard. Издание процитировало заявление Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает «Грэмми».

«По мере того, как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящие категории, которые будут направлены ​​на вовлечение и признание музыки со всего мира», — сказано в заявлении.

В академии отметили, что перед принятием решения об отказе от привычного названия номинации проконсультировались с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами. Они поддержали идею изменить название, которое существовало с 1991 года. Теперь номинация будет называться Best Global Music Album («Лучший альбом всемирной музыки»).

Эту награду получали за создание альбомов мировой музыки, В них входили записи неамериканской и небританской традиционной музыки, незападной классической музыки, мировой джаз и различные кросс-культурные жанры. Однако награды не получали латиноамериканские или европейские поп-релизы, а также пластинки в стиле регги.