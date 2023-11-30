Культура 30 ноября 2023, 06:31 Нацпроект «Культура» в России продлят до 2030 года Министр Любимова: востребованный нацпроект «Культура» продлят до 2030 года Aleksander Lyskin/Global Look Press

Читать 360tv в

Национальный проект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. Благодаря ему отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств, заявила на правительственном часе в Госдуме министр культуры Ольга Любимова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта „Культура“. Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких. Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта „Культура“ до 2030 года», — сказала она.

Реклама

Нацпроект «Культура» стартовал в 2019 году и завершится в 2024 году. В него вошли три федеральных проекта — «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Ольга Любимова сообщила, что только за последние два года удалось отремонтировать 274 детских школ искусств и обеспечить еще 610 таких учреждений и училищ музыкальными инструментами, материалами и оборудованием. В 68 регионах построили и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры и модернизировали 197 кинозалов.

В Подмосковье по этому нацпроекту в 2023 году построили центр культурного развития на территории Раменского, спортивно-репетиционный зал в Химках, капитально отремонтировали Сергиевскую детскую школу искусств в Коломне. К единому стандарту привели 16 библиотек.