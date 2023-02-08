Культура 08 февраля 2023, 14:28 Нацпроект «Культура» полностью реализовали в Удмуртии в 2022 году

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В Удмуртии на 100% выполнили показатели национального проекта «Культура». Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

В рамках нацпроекта построили три дома культуры, а также капитально отремонтировали две детские школы искусств. Еще в семь музыкальный учреждений закупили новое оборудование и инструменты. Кроме того, в Ижевске реконструировали ТЮЗ.

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«К реализации всех нацпроектов мы относимся с предельным вниманием. Чётко отслеживаем контрольные точки и светофоры, сигнализирующие об успешности или неуспешности выполнения каждого объекта», — пояснил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

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