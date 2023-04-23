Эксклюзив 23 апреля 2023, 14:28 «Настоящий профессионал». Творчество умершего композитора Муравлева останется важной частью культуры Союз композиторов России: умерший композитор Муравлев внес вклад в отечественную культуру

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Умерший на 99-м году член Союза кинематографистов, композитор Алексей Муравлев внес весомый вклад в развитие советской и российской музыкальной культуры, заявил «360» председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин. По его словам, творчество Муравлева навсегда останется частью отечественной культуры.

Собеседник издания напомнил, что 98-летний артист внес свой вклад в развитие культуры, писал музыку к фильмам и даже удостоился Сталинской премии, которую «в свое время просто так не давали».

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«Это настоящий профессионал, настоящий композитор, жалко, что теперь его с нами нет, но он прожил такую большую, хорошую жизнь, долгожитель, в таких случаях говорят. Думаю, что его творчество тоже останется в анналах как советской, так и российской музыкальной культуры», — подчеркнул Рашид Калимуллин.

Алексея Муравлева не стало вечером 22 апреля. Композитор начал писать музыку с раннего детства, став самым молодым членом Союза композиторов СССР в 1942 году. До своего 99-летия он не дожил всего 10 дней.