Культура 23 апреля 2023, 13:53 Скончался 98-летний композитор Алексей Муравлев

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов РФ, композитор Алексей Муравлев скончался в Москве, не дожив всего 10 дней до 99-летия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Союза композиторов России.

Уточняется, что композитора не стало накануне вечером. Он умер после продолжительной болезни.

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Муравлев сочинял музыку с восьми лет, в 1932 году его приняли в особую группу одаренных детей при Ленинградской консерватории. После эвакуации в Свердловск (сейчас — Екатеринбург) учился в консерватории сразу и на композиторском, и на фортепианном факультетах, а в 1942 году стал самым юным членом Союза композиторов СССР. Затем продолжил обучение в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Композитор писал музыку для кино с 1950-х годов. Создал музыкальное сопровождение для нескольких десятков фильмов, среди которых «Дом с мезонином» (1960), «Волшебная лампа Аладдина» (1966), «Василий и Василиса» (1981).

Преподавал в Московском институте культуры и Российской академии музыки имени Гнесиных. Получил ордена Почета (в 2005 году) и Дружбы (в 2014-м).