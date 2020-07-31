«Наша Наташа». Netflix выпустит фильм о жизни Наталии Орейро и ее любви к России

На Netflix выйдет документальный фильм «Наша Наташа» о жизни латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро. Она получила большую популярность в России и сама полюбила эту страну.

На YouTube появился трейлер документального фильм. В ролике демонстрируются разные кадры из жизни певицы, в том числе поездки, гастроли, эпизоды из отпусков. Кино выйдет на платформе 6 августа.

«Фильм пытается разгадать причину моей связи с Россией, которая ближе к любви, чем к чему-то профессиональному», — сказала певица ТАСС. Орейро отметила, что многие могут связать любовь к стране с сериалом «Дикий ангел», который был очень популярен в России, но «эти чувства взаимны».

Самыми первыми фильм увидели гости Московского международного кинофестиваля в 2016 году, но кино решили доработать, чтобы лучше показать отношение Орейро к России.

В июне 2020 года Орейро подала документы, чтобы получить российское гражданство. «360» писал, что иностранная певица сделала для страны.