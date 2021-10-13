Вышел трейлер последнего сезона «Нарко: Мексика»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер финального сезона сериала «Нарко: Мексика», спин-оффа популярного сериала «Нарко». Заключительный сезон выйдет на платформе в ноябре, сообщили IncNews.

Судя по трейлеру, сезон обещает быть зрелищным и кровавым. Шоураннером последнего сезона стал Карло Бернард. Главные роли по-прежнему исполняют Майкл Пенья, Диего Луна и Алисса Диас.

В центре сюжета сериала — агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена, которому приходится противостоять влиятельному наркобарону Феликсу Гальярдо.

Премьера финального сезона «Нарко: Мексика» состоится на Netflix 5 ноября.

Но все же самым популярным проектом Netflix сейчас остается корейский сериал «Игра в кальмара». Кинокритик Егор Москвитин объяснил, с чем связан такой повышенный интерес к сериалу по всему миру. По его мнению, феномен сериала заключается в том, что он ставит перед зрителями самые неудобные вопросы.