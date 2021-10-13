Кинокритик объяснил мировую популярность сериала «Игра в кальмара»

Обозреватель «КиноТВ» Егор Москвитин прокомментировал мировую популярность южнокорейскогго сериала «Игра в кальмара». Уже более 111 миллионов пользователей стримингового сервиса Netflix посмотрели киноленту. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам кинокритика, феномен сериала состоит в том, что он задает зрителям самые неудобные вопросы. Например, кем мы являемся для себя и для других. Благодаря очень острому сюжету и абсолютно непредсказуемому развитию событий кинокартина заставляет думать, хорошо поступит герой или плохо. Это проверка того, верят люди в человечество или нет.

Москвитин отметил, что каждый зритель может сравнить себя с главным героем и оценить, в каких моментах он похож на него.

«Он (герой, — ред.) слабый, но при этом добрый, абсолютно невезучий, неудачливый, но при этом у него золотое сердце. И самое главное, он принадлежит к тому поколению, которое выросло на играх и которое верит, что в жизни можно взять и каким-нибудь прохождением (на другой уровень в игре, — ред.) решить все проблемы. Или что можно взять и каким-то чудесным образом обогатиться и каким-то чудесным образом расправиться со всем, что тебя волнует. Это история, которая затрагивает страхи, надежды каждого из нас», — заключил Москвитин.