На ВДНХ во время реставрации была сделана уникальная находка

Во время реставрации 64-го павильона ВДНХ был обнаружен ранее скрытый горельеф. Аналогичное скульптурное изображение есть в Санкт-Петербурге на станции метро «Нарвская». В обновленном павильоне ВДНХ откроют выставочное пространство РЖД.

Об это на совей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Скульптурная композиция „Праздничный Ленинград“ находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала. Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ — то есть большая редкость. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров», — пояснил глава столицы.

Он добавил, что ранее 64-1 павильон назывался «Ленинград и Северо-Запад», до начала реставрации он был известен как «Оптика».

Свой 81-й день рождения ВДНХ отмечала 1–2 августа. Москвичи и гости столицы смогли посетить более 80 праздничных мероприятий.