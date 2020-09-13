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    13 сентября 2020, 02:57

    На ВДНХ во время реставрации была сделана уникальная находка

    Анастасия Кукова

    Во время реставрации 64-го павильона ВДНХ был обнаружен ранее скрытый горельеф. Аналогичное скульптурное изображение есть в Санкт-Петербурге на станции метро «Нарвская». В обновленном павильоне ВДНХ откроют выставочное пространство РЖД.
    На ВДНХ во время реставрации была сделана уникальная находка

    Об это на совей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Скульптурная композиция „Праздничный Ленинград“ находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала. Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ — то есть большая редкость. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров», — пояснил глава столицы.

    Он добавил, что ранее 64-1 павильон назывался «Ленинград и Северо-Запад», до начала реставрации он был известен как «Оптика».

    Свой 81-й день рождения ВДНХ отмечала 1–2 августа. Москвичи и гости столицы смогли посетить более 80 праздничных мероприятий.

    Новости SMI.FM