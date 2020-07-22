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    22 июля 2020, 12:43

    ВДНХ отметит свой день рождения различными мероприятиями

    Анастасия Кременчугская

    1 и 2 августа ВДНХ отметит свой 81-й день рождения. Всех москвичей и гостей столицы приглашают на праздник. В программе творческие и спортивные мероприятия. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Наталью Сергунину, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

    «Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — приводит слова Сергуниной РИА ФАН.

    Все мероприятия разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний».

    Можно будет принять участие в творческих и спортивных мастер-классах, посетить экскурсии, лекции и кинопоказы.

    Новости SMI.FM