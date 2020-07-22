ВДНХ отметит свой день рождения различными мероприятиями

«Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — приводит слова Сергуниной РИА ФАН.

Все мероприятия разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний».

Можно будет принять участие в творческих и спортивных мастер-классах, посетить экскурсии, лекции и кинопоказы.