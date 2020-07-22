ВДНХ отметит свой день рождения различными мероприятиями
1 и 2 августа ВДНХ отметит свой 81-й день рождения. Всех москвичей и гостей столицы приглашают на праздник. В программе творческие и спортивные мероприятия. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Наталью Сергунину, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.
«Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — приводит слова Сергуниной РИА ФАН.
Все мероприятия разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний».
Можно будет принять участие в творческих и спортивных мастер-классах, посетить экскурсии, лекции и кинопоказы.