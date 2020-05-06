Беременная Кэти Перри показала супер-мини наряд на Met Gala

Американская певица Кэти Перри продемонстрировала сразу несколько необычных нарядов. В гигантском рулоне туалетной бумаги она анонсировала новый выпуск шоу American Idol. А для ежегодного бала костюмов выбрала пояс, прикрывающий лишь грудь и живот.

На съемках American Idol исполнительница примерила костюмы санитайзера и рулона туалетной бумаги. Она отметила, что просмотр шоу — это «лучший способ избавиться от забот на 2 часа». В шоу артистка участвует из своего дома.

Также Кэти Перри, ждущая первенца от актера Орландо Блума, показала наряд, подготовленный для Met Gala — ежегодного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Мероприятие проводится в первый понедельник мая. В этом году бал впервые за более чем 70 лет прошел онлайн из-за пандемии коронавируса.

Наряд, выбранный Перри, отсылает к известному сценическому костюму Мадонны, сшитому Жаном-Полем Готье.