«На этом жизнь не заканчивается»: российская участница высказалась об итогах детского Евровидения

Российская участница детского Евровидения София Феськова после объявления результатов рассказала, что расстроилась, не победив в конкурсе, но понимает, что «на этом жизнь не заканчивается».

Феськова намерена и дальше заниматься вокалом, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

«Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была — занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в детском Евровидении», — процитировала пресс-служба Феськову.

Также она поздравила с победой Валентину Тронель из Франции. «Она большая молодец», — сказала Феськова. Россиянка поблагодарила всех, кто поддерживал ее в конкурсе и голосовал за нее.

Победительницей детского Евровидения стала представительница Франции Валентина Тронель. Россиянка заняла в конкурсе 10-е место. Феськова исполнила песню под названием My New Day («Мой новый день»). Из-за пандемии коронавируса финал проходил в формате телемоста. Прямая трансляция мероприятия велась на официальной странице конкурса в YоuТubе.