Победительницей детского Евровидения стала Валентина Тронель из Франции

Победительницей детского Евровидения стала представительница Франции Валентина Тронель. Участница из России Софья Феськова заняла 10-е место.

Прямая трансляция мероприятия велась на официальной странице конкурса в YоuТubе. Из-за пандемии коронавируса финал детского Евровидения проходил в формате телемоста.

Польша выступила организатором детского Евровидения второй год подряд. В 2018 году в Минске победу одержала Роксана Венгель. На следующий год на конкурсе в Гливице снова первое место досталось представительнице из Польши Виктории Габор.

В 2020 года в финале детского песенного конкурса выступили представители 12 стран: России, Польши, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии, Мальты, Сербии, Нидерландов, Украины, Испании, Германии.

Россию представила школьница из Санкт-Петербурга София Феськова с песней My New Day («Мой новый день»). Она выступала под девятым номером.