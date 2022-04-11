Задержанные в Финляндии картины из Эрмитажа отправили на акклиматизацию

Задержанную на таможне Финляндии коллекцию картин вернули в Эрмитаж. Экспонаты разместят в фондах и залах постоянной экспозиции после их акклиматизации, заявили в пресс-службе музея.

По словам представителя Эрмитажа, после временных выставок все экспонаты музея проходят стандартную процедуру.

«Картины не распаковывают сразу, им нужно несколько дней на акклиматизацию. После этого вернувшиеся экспонаты обследуют специалисты музея: реставраторы и хранители. Вслед за этим, экспонаты возвращаются на свои прежние места в музее — залы постоянной экспозиции или фонды», — пояснили в пресс-службе изданию «Подъем».

Картины находились на выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Милане. Во время возвращения экспонатов в Россию их задержали на финской границе. Машины с полотнами выпустили только спустя неделю переговоров. Как уточнили в Минкульте России, финско-российскую границу пересекли три грузовика с картинами. За границей были полотна не только Эрмитажа, но и петербургских музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село».