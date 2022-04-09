Задержанные на финской таможне экспонаты из музеев России вернулись на родину

Экспонаты из российских музеев вернули в Санкт-Петербург и Москву. Их задержали на границе Финляндии во время возвращения с выставок в Европе.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство культуры России.

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву», — рассказали в ведомстве.

Известно, что в одной из машин находятся достопримечательности Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село» в Санкт-Петербурге. Они были в Италии.

Еще в двух машинах — картины из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока, а также из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Они также выставлялись в Италии и в Японии.

Министерство культуры выразило благодарность МИД России, посольству России в Финляндии и Федеральной таможенной службе за помощь в решении этого вопроса.