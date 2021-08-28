Музеи и театры Петербурга проведут в Летнем саду праздник к 1 сентября

Крупнейшие музеи и театры Санкт-Петербурга проведут в Летнем саду праздник для детей, посвященный Дню знаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея.

«Русский музей организует единое пространство для знакомства детей разных возрастов с историей возникновения и культурой родного города, основами искусства и художественного образования, литературой, чудесами науки и техники, а также развития любознательности, наблюдательности и воображения. Гости смогут принять участие в разнообразных мастер-классах и интерактивных детских программах», — говорится в сообщении.

Мероприятие, которое пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает быть очень масштабным. В нем примут участие такие музеи, как Государственный Эрмитаж и Музей политической истории. В проекте решили поучаствовать и некоторые прославленные театры.

Детям покажут спектакли и интерактивные представления. Перед зрителями выступит иллюзионист, запланированы также концерты музыкальных коллективов.

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