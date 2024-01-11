Культура 11 января 2024, 13:32 Мультипликатор Миядзаки: Безликий из «Унесенных призраками» олицетворяет неуверенность

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Японский аниматор Хаяо Миядзаки объяснил, что скрывается за образом Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». Об этом сообщило ИА НСН.

По словам режиссера, этот персонаж символизирует неуверенность в себе. Он олицетворяет человека, который постоянно пытается угодить и понравиться окружающим.

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«Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось», — отметил автор.

Фанаты остались в восторге от данной трактовки облика таинственного существа.