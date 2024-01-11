11 января 2024, 13:32
Мультипликатор Миядзаки: Безликий из «Унесенных призраками» олицетворяет неуверенность
Японский аниматор Хаяо Миядзаки объяснил, что скрывается за образом Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». Об этом сообщило ИА НСН.
По словам режиссера, этот персонаж символизирует неуверенность в себе. Он олицетворяет человека, который постоянно пытается угодить и понравиться окружающим.
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«Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось», — отметил автор.
Фанаты остались в восторге от данной трактовки облика таинственного существа.
Япония
Режиссер
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