Общество 16 февраля 2024, 18:41 Творческие мастер-классы пройдут в парке Горького в Москве Творческие мастер-классы пройдут в «Зеленой школе» парка Горького с 24 февраля РИА «Новости»

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С 24 февраля в парке Горького в Москве начинаются творческие мастер-классы в «Зеленой школе», ориентированные на взрослую аудиторию. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В мастерской «Скульптурная лепка: анималистика», которая будет работать по субботам с 14:00, участникам предложат изучить искусство создания нестандартных бытовых предметов своими руками, таких как подсвечник в форме тигра или менажница-медведь. Новичкам в лепке предложат начать с более простых проектов, таких как фигурки животных.

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Любителям посуды, сделанной вручную, понравится керамическая мастерская, где каждый четверг в 19:00 под руководством опытного мастера можно будет создавать тарелки, вазы и предметы декора разнообразных форм и размеров.

Каждую среду в 19:00 стилист и художник по костюмам Милана Кравцова будет делиться принципами сознательного потребления и обучит преобразованию старых вещей в уникальные элементы гардероба и аксессуары в комнате апсайкла.

Для тех, кто хочет изучить особенности сервировки стола, научиться готовить оригинальные блюда и освоить технику создания красивых фотографий еды, по вторникам в 19:00 проведут кулинарные классы.

В мастерской бисероплетения, также по вторникам в 19:00, участникам раскроют секреты создания бисерных украшений. По четвергам в 19:00 горожан будут учить ковровой вышивке.

Все необходимые материалы предоставят участникам на месте. Детальное расписание занятий можно найти на сайте парка.

Москвичей также пригласили на финальные выходные фестиваля «Китайский Новый год». В Камергерском переулке состоятся захватывающие мастер-классы.