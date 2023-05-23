Москва 23 мая 2023, 09:45 Знаменитые часы с фасада московского Театра кукол им. Образцова впервые отреставрируют Часы с фасада Театра кукол им. Образцова в Москве впервые сняли для реставрации Unsplash

Читать 360tv в

Здание Театра кукол имени С. В. Образцова в Москве знаменито своими часами. Специалисты сняли их впервые для реставрации. Работы завершат до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Реставрация часов не помешает открытию сезона в сентябре. С первых чисел стартует кампания «Новое время театра Образцова».

Реклама

«Куклы из часов, хранители каждого часа, останутся с нами. Вы встретите их в театре, на сайте, в соцсетях. Каждый месяц новый часовой примет эстафету и расскажет истории — о себе, о часах, о театре, о Сергее Образцове», — рассказала директор учреждения Елена Булукова.

Этот символ придумал сам основатель театра. Его идею воплотили скульпторы Дмитрий Шаховский и Павел Шимес, конструктор-самоучка Вениамин Кальмансон.

Часы сразу стали достопримечательностью Москвы. И уже более полувека существует традиция — в полдень возле театра на Садовой-Самотечной собираются зрители, чтобы дождаться появления всех сказочных героев, живущих в механизме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году отреставрируют около 50 памятников архитектурного наследия.