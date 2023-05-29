Культура 29 мая 2023, 14:43 Московский летний музыкальный фестиваль откроют 1 июня Московский летний музыкальный фестиваль пройдет с 1 июня по 2 июля в парке «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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В этот четверг, 1 июня, в столице стартует Московский музыкальный фестиваль. Он будет идти на протяжении месяца в парке «Зарядье», сообщило АГН «Москва» со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Каждые выходные на улице перед входом пройдут игры, мастер-классы, а закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка „Зарядье“, где исполнят Симфонию № 9 Бетховена. Это первый в истории широкий формат нашего фестиваля», — рассказал заслуженный артист России, генеральный директора зала «Зарядье» Иван Рудин.

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Всего в рамках мероприятия также зрителей ждут ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты и детские бродилки. В самую короткую ночь в году пройдет необычное представление и кинопоказ.

В источнике уточнили, что в фестивале примут участие Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Иван Рудин, Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков и многие другие артисты. Впервые специально для мероприятия создадут оркестр «Зарядье».

Подробную программу можно посмотреть на сайте.

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