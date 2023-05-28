Культура 28 мая 2023, 14:15 Музыка по пятницам: сад имени Баумана пригласил москвичей на концерты на свежем воздухе Летом 2023 года в саду имени Баумана каждую пятницу будут проходить концерты Сайт мэра и правительства Москвы

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Концерты будут проходить каждую пятницу в столичном саду имени Баумана в рамках проекта «Зеленка», в котором принимают участие как начинающие, так и опытные музыканты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Программу 2 июня, в 19:00, откроет выступление инди-группы «Обними кита». Пронзительный рок, искренний поп или романтичный джаз — организаторы постарались учесть разные музыкальные вкусы.

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«Зеленка» началась в 2017 году с небольшого концерта во дворе культурного центра «Москвич», а с 2021-го музыканты начали выступать в центре столицы.

За четыре года в проекте приняли участие более 40 исполнителей разных жанров. Для многих из них это стало началом пути к популярности. Они попадали в ротацию на радио и теперь выступают на больших концертных площадках города.

Концерты будут идти по пятницам все лето.

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