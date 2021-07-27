Московские театры смогут впускать максимум зрителей по QR-кодам

Власти Москвы разрешили проводить культурные мероприятия без ограничений по заполняемости залов, если допуск зрителей будет осуществляться по QR-кодам. Постановление об этом подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Московская мэрия не только сняла ограничения по заполняемости залов на культурных мероприятиях по системе COVID-free, но и разрешила зрителям не надевать маски и перчатки.

Власти столицы ранее ограничили заполняемость при проведении мероприятий в учреждениях культуры до 50% от общей вместимости, при этом количество посетителей не должно превышать 500 человек. Эти требования остаются в силе, но если вход по QR-кодам, то ограничения не применяются.

Накануне московский театр «Ленком Марка Захарова» объявил, что вход на ряд спектаклей с октября будет осуществляться по QR-кодам. С ноября такую систему допуска распространят на все показы.

С прошлого понедельника в Москве отменили обязательные QR-коды в ресторанах и кафе. Вместе с тем Роспотребнадзор продолжает проверки по соблюдению санитарных мер в заведениях общепита.