В московские рестораны стали пускать без QR-кода

Жители и гости столицы с 19 июля смогут снова ходить в кафе и рестораны без QR-кода, в котором зашифрована информация о прививке от коронавируса. Городские власти решили отменить это ковидное ограничение на прошлой неделе.

Это решение не отменяет других санитарных требований, которые Роспотребнадзор ввел для борьбы с пандемией SARS-CoV-2. Рестораторов продолжат проверять.

«В ресторанах, кафе, ночных клубах и барах столицы будут проведены проверки на соблюдение санитарных мер», — приводит ТАСС слова главаы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Об отмене этого ограничения сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 16 июля. Он назвал решение серьезным и взвешенным. Ранее Немерюк отметил, что с 19 июля владельцы московских кафе смогут самостоятельно решать, как обслуживать клиентов — с QR-кодом или без него. Они могут по желанию не пускать за столик непривитых посетителей. Директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина отметила, что во время работы системы QR-кодов выручка владельцев точек общепита без летних веранд упала на 80-90%.