«Моргенштерн поугарнее»: солистка «Слота» назвала «Руки вверх» «унылыми»

Вокалистка российской группы «Слот» Дария «Нуки» Ставрович сравнила музыкальную поп-культуру нулевых и современности. Она поделилась мнением о творчестве группы «Руки вверх» и Алишера Моргенштерна, написало ИА НСН.

Солисты «Слота» провели презентацию своего нового альбома «Инстинкт выживания». В ходе пресс-конференции Ставрович рассказала, как относится к творчеству Моргенштерна.

«Это вообще очень здорово, просто это не надо воспринимать как какую-то там субкультуру. Это нормальная поп-культура, просто сейчас она такая. Раньше были „Руки вверх“, сейчас Моргенштерн. И если их сравнивать, Моргенштерн поугарнее будет», — отметила она.

Дария призналась, что группа «Руки вверх» всегда казалась ей «унылой».

