Умерла экс-сотрудница Белого дома, рассказавшая о связи Клинтона и Левински

Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая связь Билла Клинтона и Моники Левински, скончалась в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал рак молочной железы.

Смерть Линды Трипп подтвердил адвокат женщины Джозеф Мурта, пишет The New York Times.

Линда Трипп дружила с Моникой Левински, и девушка рассказала ей о личных отношениях с Биллом Клинтоном, которые начались во время ее стажировки. Трипп записывала эти разговоры с сентября 1997 года, а потом передала их юристу Кеннету Старру, который в дальнейшем обвинил Клинтона в лжесвидетельстве. Президент сначала отрицал связь.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2003 год. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, в отношении главы государства начинали процедуру импичмента, но обвинение отклонили, президента признали невиновным.

Трипп всегда говорила, что раскрыла информацию об отношениях подруги и президента из «патриотического долга». Но, видимо, потеряла таким образом подругу. СМИ утверждают, что Левински, завершая показания на суде, сказала, что ненавидит Линду Трипп.