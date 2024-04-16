Культура 16 апреля 2024, 16:47 «Мне было отвратно». Актер Нилов высказался о сериале «Слово пацана» Актер Нилов заявил об отвращении при просмотре сериала «Слово пацана» Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress

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Актер Алексей Нилов посмотрел популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эмоциями от увиденного он поделился в шоу «Легенда» для RTVI.

«Я посмотрел первую серию — ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то — да страшнее видали, Господи — но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», — сказал Нилов.

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Актер предположил, что у авторов проекта была цель отвернуть молодежь от криминала. Однако, по мнению Нилова, эффект получился противоположный.

«Тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все», — пояснил артист.

Нилов после просмотра сериала целиком отметил отличную работу актеров и режиссера.

«А сколько бабок потрачено на раскрутку… Это войдет в учебники по маркетингу, наверное, как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный, но так же можно раскрутить и любое нецензурное слово», — заключил он.

По мнению Национальной премии в области веб-контента, Жора Крыжовников со своим проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим режиссером интернет-сериала. Лучшим актером стал Иван Янковский.