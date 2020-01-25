Строительство церквей с золотыми куполами объяснили

Храмы и церкви — культурное богатство народа, люди веками будут восхищаться их архитектурой. Именно так в РПЦ объяснили, почему не нужно экономить при постройке храмов и церквей.

На телеканале «Россия 24» ведущая задала митрополиту Илариону вопрос, зачем украшать церкви золотом. Она предположила, что можно сэкономить на церковном убранстве, а деньги отдать на благотворительность. Иерарх ей возразил. Храмы и церкви — культурное богатство народа, люди веками будут восхищаться их архитектурой, считает он.

«Никому же не приходит в голову говорить „давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж“», — объяснил митрополит Иларион.

Он привел в пример популярные у туристов храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя.

«Храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры», — уверен митрополит.

Ранее «360» писал, что митрополит Иларион предложил улучшить демографию с помощью кино и сериалов. Он считает, что если показывать россиянам счастливые многодетные семьи, их сознание поменяется.