«Нужно менять сознание людей»: в РПЦ предложили улучшить демографию с помощью сериалов
По мнению Илариона, для решения демографической проблемы «никаких материальных пособий будет недостаточно — нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей». Об этом иерарх рассказал на канале «Россия 24».
Митрополит раскритиковал сериалы, в которых «муссируется тема супружеской неверности».
«Где в этих сериалах тема многодетной семьи, где в этих сериалах вообще тема здоровой семьи, тема супружеской верности? Ее там нет», — обратил внимание он.
Иерарх убежден, что кинематограф — важный способ воздействия на людей, поэтому с помощью него необходимо продвигать образ здоровой семьи.
Ранее РПЦ вынесла «духовное предостережение» администратору Telegram-канала «Белгород № 1». По ее мнению, блогер собирал информацию для «подготовки некоего клеветнического материала на церковь».