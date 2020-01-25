«Нужно менять сознание людей»: в РПЦ предложили улучшить демографию с помощью сериалов

В РПЦ предложили изменить установку в головах россиян, чтобы улучшить демографию. Для этого, считает митрополит Иларион, надо перестать показывать сериалы про измены. Лучше снимать счастливые многодетные семьи.

По мнению Илариона, для решения демографической проблемы «никаких материальных пособий будет недостаточно — нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей». Об этом иерарх рассказал на канале «Россия 24».

Митрополит раскритиковал сериалы, в которых «муссируется тема супружеской неверности».

«Где в этих сериалах тема многодетной семьи, где в этих сериалах вообще тема здоровой семьи, тема супружеской верности? Ее там нет», — обратил внимание он.

Иерарх убежден, что кинематограф — важный способ воздействия на людей, поэтому с помощью него необходимо продвигать образ здоровой семьи.

Ранее РПЦ вынесла «духовное предостережение» администратору Telegram-канала «Белгород № 1». По ее мнению, блогер собирал информацию для «подготовки некоего клеветнического материала на церковь».