Культура 15 апреля 2024, 18:10 Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с 85-летием Премьер Мишустин отметил блистательные роли актрисы Волковой РИА «Новости»

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с ее 85-м днем рождения. Телеграмма появилась на сайте кабинета министров.

Мишустин пожелал Волковой здоровья, бесконечной жизненной силы и благополучия во всем. Ее жизнь он назвал примером беззаветного служения профессии

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«Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике», — отметил министр.

Народная артистка России Ольга Волкова начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя и работала там в 1957–1970 годы. Затем, в 1970–1976 годы, она служила в Ленинградском театре комедии. После она стала членом труппы БДТ имени Товстоногова и играла там с 1976 по 1996 год.

Сегодня отмечает юбилей еще одна знаменитая артистка — Алла Пугачева. Известно, что в честь дня рождения она планировала устроить на Кипре банкет на 160 человек.