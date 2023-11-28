Культура 28 ноября 2023, 03:15 Минкультуры выделит деньги на фильм об СВО и экранизацию Прилепина Минкультуры РФ выделит госфинансирование на производство 249 фильмов и сериалов Freepik

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Министерство культуры объявило победителей питчингов, которые получат государственное финансирование на кинопроизводство. В протоколе 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков.

Получателями субсидии на производство игровых национальных фильмов названы 60 проектов. Среди них — «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона, экранизация нескольких рассказов Антона Чехова, а также рассказа «Лес» Захара Прилепина.

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Государственную поддержку получили несколько военных фильмов, в том числе картины про СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Также в число получателей гранта попал фильм о событиях в Сирии «Фарфоровый солдатик».

Поддержку получат 105 неигровых фильма, среди которых картины об Эдуарде Лимонове и Никите Михалкове. Госсредства также выделили для производства 10 игровых картин для детей и юношества и 74 проектов анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов.

Международный фестиваль «КиноБраво» проведут в Сочи с 27 мая по 2 июня 2024 года. В рамках мероприятия устроят бесплатные показы фильмов.