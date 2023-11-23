Культура 23 ноября 2023, 15:49 Международный фестиваль «КиноБраво» проведут в Сочи

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В Сочи с 27 мая по 2 июня состоится фестиваль «КиноБраво». Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

В рамках мероприятия будут устраивать бесплатные показы фильмов. Главным образом, зрителям представят зарубежные кинокартины.

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Как отметили организаторы, цель фестиваля — это укрепить Сочи в статусе центра культуры Черноморского побережья, а также популяризировать российскую культуру в мире.

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