04 марта 2023, 09:53
Минкультуры не разрешит прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино
Минкультуры не поддержало прокат ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов
Минкультуры не согласно разрешать прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино. Об этом заявила замглавы министерства Надежда Преподобная в ответ на запрос зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, сообщил ТАСС.
В ведомстве заявили, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию зарубежных лент ограничит права иностранных правообладателей.
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«Предлагаемое <…> регулирование является ограничением гражданских прав», — уточнили в министерстве.
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В Минкультуры сочли необоснованным такой подход к регулированию вопроса с кинопродукцией из недружественных стран.
Ранее сенаторы предложили выдавать прокатное удостоверение в России при ввозе иностранных фильмов через Белоруссию.
Директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов заявил, что покупка иностранных фильмов через Белоруссию не поможет «обелить» пиратство.
Кино
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