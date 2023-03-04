Культура 04 марта 2023, 09:53 Минкультуры не разрешит прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино Минкультуры не поддержало прокат ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов РИА «Новости»

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Минкультуры не согласно разрешать прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино. Об этом заявила замглавы министерства Надежда Преподобная в ответ на запрос зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, сообщил ТАСС.

В ведомстве заявили, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию зарубежных лент ограничит права иностранных правообладателей.

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«Предлагаемое <…> регулирование является ограничением гражданских прав», — уточнили в министерстве.

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В Минкультуры сочли необоснованным такой подход к регулированию вопроса с кинопродукцией из недружественных стран.

Ранее сенаторы предложили выдавать прокатное удостоверение в России при ввозе иностранных фильмов через Белоруссию.

Директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов заявил, что покупка иностранных фильмов через Белоруссию не поможет «обелить» пиратство.