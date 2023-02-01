Культура 01 февраля 2023, 18:32 Эксперт по параллельному импорту Анатолий Семенов оценил идею покупать иностранные фильмы через Белоруссию

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Покупка иностранных фильмов через Белоруссию не поможет «обелить» пиратство. Об этом «Национальной службе новостей» сказал директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.

По его словам, предложение зампреда комитета по экономической политике Алексея Синицына о покупке фильмов через соседнюю республику, звучит странно. Потому что принятый в Белоруссии закон об использовании чужого контента не дает ей на него прав.

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«Понятно, что покупать фильмы в Белоруссии будет невозможно, поскольку там нет правообладателей этих фильмов — там просто допускается использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия (разрешения) правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из иностранных государств, совершающих недружественные действия», — объяснил Анатолий Семенов.