Культура 16 мая 2023, 16:17 Минкульт отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца «Священный паук» Минкульт отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма про серийного убийцу Кинопоиск

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Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверениие у фильма «Убийца «Священный паук» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на дистрибьютера картины в РФ компанию «Экспонента Фильм».

В письме Минкульта указано, что решение об отзыве прокатного удостоверение связано с наличием в картине «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

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В России «Убийца «Священный паук» вышел в прокат 11 мая и в первый уик-энд картина собрала почти 1,5 миллиона рублей.

Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю серийного убийцы, который расправляется с проститутками. Расследованием преступлений занимается журналистка. Лента получила приз на Каннском кинофестивале 2022 года за лучшую женскую роль. Также картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

Ранее портал Numbers составил топ мирового кинопроката. На первом месте оказался мультфильм «Братья Супер Марио в кино». Российские киноленты «Чебурашка» и «Вызов» заняли 20-ю и 50-ю строчки соответственно.