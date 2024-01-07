Культура 07 января 2024, 11:18 Микки Мауса превратили в убийцу Появился трейлер фильма «Мышеловка Микки», в котором Микки Маус стал убийцей

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Известный мультипликационный персонаж Микки Маус примерит роль убийцы в новом фильме ужасов. Трейлер картины появился на видеохостинге YouTube.

С 1 января 2024 года персонаж стал общественным достоянием, поэтому студия Walt Disney потеряла эксклюзивные права на его изображение.

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Хоррор получил название «Мышеловка Микки». Режиссером картины выступил Джейми Бейли. В описании к ролику указали, что главной героиней фильма станет девушка Алекс, которая застряла в игровом зале вместе с друзьями, после чего появился неизвестный убийца в маске персонажа мультиков. На цифровых платформах фильм появится уже весной 2024 года.

Студия Disney намерена выпустить биографическую картину о своем основателе — художнике Уолте Диснее. Она расскажет историю его жизни и пути к успеху.