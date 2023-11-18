Интересное 18 ноября 2023, 14:42 День рождения Деда Мороза и Микки Мауса. Что отмечают в России и мире 18 ноября РИА «Новости»

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День рождения Деда Мороза и Микки Мауса празднуют каждое 18 ноября. Кроме того, в мире вспоминают жертв сексуальной эксплуатации и людей, потерявших близких в результате суицида. Чем еще запомнился этот морозный день — в материале «360».

Международные праздники 18 ноября

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми

В начале ноября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН выбрала дату Всемирного дня предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей. Случаи насильного вовлечения детей в проституцию постоянно регистрируют во всех странах и независимо от социального статуса.

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Преступники нередко эксплуатируют детей, прибегая к секс-шантажу: «Если ты откажешься это делать, то я всем расскажу, что ты…» Они пользуются слабостями подростков: выбирают страдающих от низкой самооценки, изоляции, психологических проблем и анорексии.

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Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека

Этот день ежегодно приходится на субботу перед четвертым четвергом ноября. Курирует проект Американский фонд по предотвращению самоубийств.

Люди, которые столкнулись с суицидом близких, нуждаются в особой поддержке, ведь смерть любимого ломает изнутри.

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День рождения Микки Мауса

Впервые этого забавного персонажа показали в мае 1928 года в немом мультфильме «Безумный самолет». Но официальным Днем рождения Микки Мауса считают 18 ноября 1928-го — это дата выхода полнометражного мультфильма «Пароходик Вилли».

Со временем мышонок стал символом студии Уолта Диснея.

Global Look Press

Кстати, придумывать мультяшку пришлось, потому что известный аниматор потерял права на своего первого и основного персонажа — кролика Освальда. Молодой мультипликатор подписал договор с Universal Pictures, в котором передал права на кролика компании.

Имя Микки Маусу придумала супруга Уолта Диснея Лиллиан. Кроме того, мышонка удостоили собственной звезды на голливудской «Аллее славы».

Национальные праздники 18 ноября

День рождения Деда Мороза

В России с размахом встречают День рождения Деда Мороза 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его родине — в Великом Устюге — приходит настоящая зима и ударяют первые суровые морозы.

«Литературного» русского Деда Мороза, предположительно, впервые описали в 1840 году, когда опубликовали «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского. Там доброго волшебника назвали Морозом Ивановичем.

Кстати, в послереволюционные 1920-е годы новогодняя елка вместе с духом Нового года были запрещены: тогда шла борьба с религией и некоторыми традициями. Лишь после возвращения в 1935 году елки в качестве новогоднего символа с праздником вернулся и сам Дед Мороз.

Церковные праздники 18 ноября

Память святителя Ионы, архиепископа Новгородского

Он организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов. Для защиты своей паствы от притязаний Москвы лично ездил к Ивану III. По поверьям, Иона прекратил эпидемию в Новгородской земле, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

В Макарьевском соборе в 1549-м его причислили к лику общерусских святых.

Исторические события 18 ноября

В России:

— В 1775 году издали манифест о новом делении России на 50 губерний.

— В 1812 произошло Сражение под Красным: русские войска разгомили французский арьергард маршала Нея.

— В1868 году по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева основали Русское химическое общество.

— В 1920 году вышло постановление Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности»: впервые в мире были легализованы аборты.

— В 1962 году журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына.

Фото — Александр Солженицын / Википедия

В мире:

— В 1865 году первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» напечатали в Saturday Press.

— В 1901 году подписали второй договор Хея — Паунсфота между США и Великобританией, по которому США получили право на строительство канала на Панамском перешейке.

— В 1916 году завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны — Битва на Сомме.

— В 1978 году в Гайане совершили массовое самоубийство 909 членов секты «Храм народов».

Какие праздники 18 ноября отмечают в других странах

— Латвия — День независимости.

— Марокко — День независимости.

— Узбекистан — День национального флага.

— Хорватия — Память о Вуковарских событиях.

Кто отмечает именины 18 ноября

По православному календарю сегодня дни ангела отмечают Гавриил, Галактион, Памфил, Григорий, Тихон, Тимур, Тимофей.