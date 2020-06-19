Миядзаки сделал мультфильм в 3D. Вот первые кадры

Мультфильм снят по детской книге «Ирвиг и ведьма» британской писательницы Диана Уинн Джонс. Режиссером выступил Горо Миядзаки, сын Хаяо Мидзаки. Картину должны были показать на Канском фестивале 12–13 мая, но из-за коронавирусной инфекции его перенесли.

Сюжет мультфильма рассказывает о приключениях девочки-сироты. Ее из приюта забирает странная пара. Позже девочка обнаруживает, что ее новая мама ведьма, и пытается сбежать.

На днях «Союзмультфильм» заявил о перезапуске «Ну, погоди!» в формате 3D. Сюжеты останутся без диалогов, а их действие будет построено на погоне. В мультфильме также появятся новые персонажи. Зрителю предстоит познакомиться с барсуком, ежом и косулей. Образы из перезапуска мультфильма могут стать персонажами сочинского курорта «Роза Хутор».