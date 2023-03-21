Подмосковье 21 марта 2023, 11:47 Выставка предметного дизайна открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре

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Выставка предметного дизайна «Придумано и сделано в России» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Все экспонаты были выполнены участниками всероссийского конкурса предметного дизайна.

Победителей конкурса предметного дизайна, чьи работы сегодня выставляются в Истре, выбирало экспертное жюри. В его состав вошли именитые дизайнеры и директора крупнейших музеев России. Лучших определили в категориях «Промышленный и студийный дизайн», а также в молодежной номинации.

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«Во всех трех номинациях несколько категорий — это и свет, и мебель, и текстиль, и украшения помещений. Конечно, все эти предметы предназначены для того, чтобы осуществлять основной принцип дизайна — красота и польза для наших потребителей», — рассказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

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Выставка предметного дизайна в «Новом Иерусалиме» проходит впервые.

«Мы об этой теме еще с нашими посетителями не говорили. Но, на наш взгляд, сама архитектура здания и история возникновения „Нового Иерусалима“ в своих корнях уже закладывала идею новаторства, эксперимента», — поделилась генеральный директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

На выставке представлены и предметы, готовые к серийному производству, и необычные экспонаты. Среди последних — уникальный предмет интерьера со знаменитой палехской росписью.

«Это действительно предмет дизайна, на который перенесены наши традиционные российские росписи. Мы помогаем ремеслам перейти в какое-то иное качество», — отметила куратор выставки Вера Савельева.

Часть экспонатов уже продана коллекционерам, владельцы предоставили их специально для выставки. Посетить выставку можно бесплатно до 9 июля 2023 года.

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