Мэтт Ривз завершил съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз объявил об окончании съемок фильма «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.

«Последний день „Бэтмена“», — написал Ривз в Twitter, прикрепив фотографию запакованной кинохлопушки.

Помимо Паттинсона в новом «Бэтмене» снялись Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Энди Серкис и Зои Кравиц, которая исполнила роль Женщины-кошки.

Съемки начались в Лондоне в январе 2020 года. В марте их приостанавливали из-за пандемии, в сентябре процесс отложили во второй раз из-за коронавируса у члена съемочной группы. СМИ сообщали, что COVID-19 подтвердился у Паттинсона.

Мэтт Ривз — режиссер сериалов «Убойный отдел» и «Фелисити». Он снял фантастический триллер «Монстро» и две части «Планеты обезьян».

Фильм «Бэтмен» снят по комиксам DC об одноименном супергерое, Человеке — летучей мыши. Бэтмен борется с преступностью в Готэме, прообразом которого выступил Нью-Йорк. Главным антагонистом картины стал Эдвард Нигма — серийный убийца, обожающий загадки.