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    04 сентября 2020, 10:00

    Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки новой части «Бэтмена» приостановлены

    Анастасия Кременчугская

    Роберт Паттинсон, британский актер, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. В результате этого съемки новой части франшизы «Бэтмен» снова были приостановлены. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на зарубежное издание.
    Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки новой части «Бэтмена» приостановлены

    Отмечается, что представители кинокомпании Warner Bros. не стали уточнять, у кого именно был обнаружен коронавирус, однако источник Vanity Fair рассказал, что речь идет об исполнители главной роли картины.

    Съемки нового фильма популярной франшизы начались в январе нынешнего года в Великобритании, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. На тот момент Мэтт Ривз, режиссер и продюсер фильма, сообщал, что отснята уже четверть материала.

    Съемки картины возобновились совсем недавно. Премьера кинокартины в США запланирована на 1 октября 2021 года.

    Новая часть фильмов про супергероя расскажет зрителям о событиях, произошедших спустя два года после прибытия Бэтмена в Готэм. Он будет сражаться с криминальными группировками и расследовать убийство своих родителей.

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