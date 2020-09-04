Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки новой части «Бэтмена» приостановлены

Отмечается, что представители кинокомпании Warner Bros. не стали уточнять, у кого именно был обнаружен коронавирус, однако источник Vanity Fair рассказал, что речь идет об исполнители главной роли картины.

Съемки нового фильма популярной франшизы начались в январе нынешнего года в Великобритании, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. На тот момент Мэтт Ривз, режиссер и продюсер фильма, сообщал, что отснята уже четверть материала.

Съемки картины возобновились совсем недавно. Премьера кинокартины в США запланирована на 1 октября 2021 года.

Новая часть фильмов про супергероя расскажет зрителям о событиях, произошедших спустя два года после прибытия Бэтмена в Готэм. Он будет сражаться с криминальными группировками и расследовать убийство своих родителей.